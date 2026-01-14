Швеция приостановила депортацию иранских граждан на родину

Решение принято по рекомендации судебного отдела в связи с неопределенной ситуацией в стране

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Миграционное управление Швеции временно приостанавливает депортацию иранских граждан на родину из-за ситуации в стране. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Решение принято по рекомендации судебного отдела в связи с неопределенной ситуацией в стране. Пока неясно, на какое время приостановлена депортация. Решение будет пересматриваться в зависимости от развития событий в Иране.

Ранее МИД королевства сообщил, что вызвал посла Ирана в Стокгольме "в знак решительного протеста против широко распространенного насилия со смертельным исходом в отношении мирных протестующих и масштабного произвольного лишения свободы в Иране".