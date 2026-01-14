На Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Киев, Украина © Elise Blanchard/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в энергетике будет введен на Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, "руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также по решению практических вопросов определен первый вице-премьер - министр энергетики Украины". 14 января на эту должность был назначен Денис Шмыгаль.

Зеленский отметил, что власти работают над "значительным увеличением объемов импорта электричества". "Чиновники максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабинет министров обеспечит на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям", - добавил он.

Кроме того, возможен переход на дистанционное обучение. "Ожидаем предложений от министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации", - отметил Зеленский.

Как уточняет издание "Инсайдер", режим ЧС в энергетике дает государству право вводить расширенные графики отключений света и лимиты для крупных потребителей. Режим также включает временный запрет экспорта, ослабление части рыночных правил для ускорения закупок и ремонтов, централизованное распределение топлива и материалов, упрощенные аварийные ремонты сетей и станций. Приоритет в энергоснабжении будет отдаваться критической инфраструктуре, включая водоканалы, связь, военные объекты и транспорт. Издание "Страна" пишет, что возможно ограничение водоснабжения за счет подачи воды по графику или снижения давления, а также временное снижение комфорта для жилого сектора. Кроме того, будет меньше публичной информации, власти смогут не разглашать детали о состоянии энергосистемы.