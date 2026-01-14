Генерал Дефрин: Армия Израиля следит за развитием событий вокруг Ирана

Войска привели в состояние повышенной готовности

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Израильские военные внимательно следят за развитием событий вокруг Ирана, войска приведены в состояние повышенной готовности к обороне. Об этом заявил официальный представитель армии Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Я в курсе публикаций [на тему Ирана] за последний день и особенно за последние несколько часов и хотел бы разъяснить: Армия обороны Израиля внимательно следит за развитием событий", - написал он в X.

По словам Дефрина, в последние дни глава Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир регулярно проводит совещания по оценке ситуации. "Мы ведем постоянное наблюдение и готовы к любому развитию событий. Начальник Генерального штаба распорядился усилить готовность к обороне во всех подразделениях", - сообщил он.

Вместе с тем Дефрин подчеркнул, что в настоящий момент никаких особых указаний для гражданского населения в Израиле нет, инструкции по безопасности в тылу остаются прежними. В связи с этим он призвал общественность не распространять слухи и полагаться только на официальные заявления израильских военных. "Армия обороны Израиля готова и будет действовать ответственно для защиты безопасности граждан Израиля. Я проинформирую, если будут какие-либо изменения", - заключил генерал.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.