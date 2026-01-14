Трамп: США по-прежнему настроены на то, чтобы завладеть Гренландией

Президент Соединенных Штатов заявил, что остров необходим Вашингтону для "национальной безопасности"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения со стороны Дании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Как вы знаете, у нас очень хорошие отношения с Данией. Посмотрим. Но, знаете, мы создаем [систему противоракетной обороны] "Золотой купол". Мы делаем многое, и нам это действительно нужно", - сказал он в беседе с журналистами в Белом доме. "Если мы не попадем туда, то там окажутся Россия и Китай, - утверждал американский лидер, говоря про Гренландию. - И Дания ничего не сможет с этим поделать, а мы сможем сделать все".

"Это необходимо для национальной безопасности, в том числе и для Европы", - резюмировал Трамп, добавив, что уже обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.