МИД Ирана: Израиль пытался втянуть США в конфликт с исламской республикой

Аббас Арагчи сообщил, что страна три дня сражалась с террористами, а не с протестующими

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Израильские власти с помощью террористов, внедренных в ряды демонстрантов, пытались втянуть президента США Дональда Трампа и его администрацию в конфликт с Ираном. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Три дня мы фактически сражались с террористами, а не с протестующими, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Когда они начали стрелять по людям, они делали это лишь по одной причине - увеличить число жертв, потому что президент Трамп сказал, что в случае убийств он вмешается, и они хотели втянуть его в конфликт. Именно в этом заключался замысел Израиля - втянуть президента США в этот конфликт".