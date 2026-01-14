ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреДело против президента Венесуэлы Мадуро

Родригес приветствовала участников марша за освобождение Мадуро

Уполномоченный президент Венесуэлы призвала продолжать борьбу до тех пор, пока не вернется глава Боливарианской Республики
Редакция сайта ТАСС
21:17

КАРАКАС, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приветствовала участников многотысячного марша трудящихся за освобождение президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Читайте также

Тюремная одежда и признаки травм. Что известно о судебном заседании по делу против Мадуро

"Братья и сестры, трудящиеся страны! В эти тяжелые времена, которые мы переживаем, мы должны продолжать борьбу до тех пор, пока не вернутся президент [Венесуэлы] Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес", - заявила Родригес в телефонном обращении к демонстрантам, которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

Она призвала трудящихся к единству и сплоченности для достижения экономического роста, благосостояния и социальной справедливости. Родригес напомнила о подготовке к Конституционному собранию по вопросам труда.

Многотысячные марши, демонстрации и митинги с требованием возвращения на родину Мадуро и его супруги ежедневно проходят в Каракасе и других городах Венесуэлы.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле и провели операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги. 5 января по обвинению в наркоторговле они предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, при этом не признали вину по инкриминируемым им обвинениям. 

Мадуро, НиколасВенесуэлаРодригес, Делси