Родригес приветствовала участников марша за освобождение Мадуро

Уполномоченный президент Венесуэлы призвала продолжать борьбу до тех пор, пока не вернется глава Боливарианской Республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приветствовала участников многотысячного марша трудящихся за освобождение президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Читайте также Тюремная одежда и признаки травм. Что известно о судебном заседании по делу против Мадуро

"Братья и сестры, трудящиеся страны! В эти тяжелые времена, которые мы переживаем, мы должны продолжать борьбу до тех пор, пока не вернутся президент [Венесуэлы] Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес", - заявила Родригес в телефонном обращении к демонстрантам, которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

Она призвала трудящихся к единству и сплоченности для достижения экономического роста, благосостояния и социальной справедливости. Родригес напомнила о подготовке к Конституционному собранию по вопросам труда.

Многотысячные марши, демонстрации и митинги с требованием возвращения на родину Мадуро и его супруги ежедневно проходят в Каракасе и других городах Венесуэлы.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле и провели операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги. 5 января по обвинению в наркоторговле они предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, при этом не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.