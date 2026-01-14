"Зеленые" ФРГ поддержали отправку Германией разведывательной миссии в Гренландию

Переговоры в Вашингтоне не привели к отказу президента США Дональда Трампа от своих территориальных претензий, сообщила эксперт по вопросам политики безопасности фракции партии Сара Нанни

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Представители партии "Зеленых" в ФРГ приветствовали отправку разведывательной группы военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) в Гренландию.

"Это мощный символ", - заявила эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Зеленых" Сара Нанни газете Rheinische Post. Переговоры в Вашингтоне, по ее словам, не привели к отказу президента США Дональда Трампа от своих территориальных претензий. "Поэтому важно, чтобы этот военный жест солидарности с Данией был дополнен конкретными дипломатическими угрозами в адрес Белого дома. Только тогда Трампа можно будет удержать от его безумия", - утверждала Нанни.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как считает она, должен ясно дать понять, что для США будут последствия, если они продолжат подрывать сплоченность в рамках НАТО, ставя под сомнение территориальную целостность государства - члена альянса. "Это именно та европейская инициатива, которая позволит недвусмысленно дать понять Белому дому, что мы поддерживаем Гренландию и Данию", - заявила со своей стороны председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Германия уже на этой неделе направит своих военнослужащих в Гренландию. По данным Министерства обороны ФРГ, в этот четверг Бундесвер отправит в Нуук транспортный самолет с 13 военнослужащими. По приглашению Дании Германия, наряду с другими европейскими странами, примет участие в разведывательной миссии в Гренландии с 15 по 17 января. Целью миссии заявлено изучение общих условий для возможного военного участия в рамках оказания помощи Дании в обеспечении безопасности в регионе.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.