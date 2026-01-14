Глава ФБР: журналист The Washington Post публиковала секретные данные

Кэш Пател утверждает, что она получала информацию от правительственного подрядчика

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что журналист газеты The Washington Post публиковала в своих материалах секретную военную информацию. Соответствующее сообщение он разместил в X.

"Сегодня утром ФБР и его партнеры исполнили ордер на обыск в отношении сотрудника The Washington Post, который, как предполагается, получал от правительственного подрядчика секретную военную информацию и публиковал ее, подвергая опасности наших военнослужащих и ставя под угрозу национальную безопасность США", - указал Пател. "Предполагаемый источник утечки был задержан на этой неделе и находится под стражей", - добавил он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ФБР провело обыск в доме у ее журналистки Ханны Натансон в штате Вирджиния. По сведениям издания, это было сделано в рамках расследования уголовного дела в отношении подрядчика одного из государственных ведомств - системного администратора из штата Мэриленд Аурелио Переса-Лугонеса. Он имеет допуск секретности и обвиняется в хищении отчетов разведки, которые были найдены в его ланчбоксе, а также в подвале дома.