Semafor: США хранят основную часть денег от продажи венесуэльской нефти в Катаре

Портал сообщил, что сумма от продажи первой партии нефти из республики составила $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Американская администрация продала первую партию венесуэльской нефти на сумму $500 млн, основной банковский счет для хранения этих средств расположен в Катаре. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

По их сведениям, доход от продажи нефти хранится на "банковских счетах, которые находятся под контролем правительства США", причем основной счет находится в Катаре. Как объяснил порталу неназванный американский чиновник, Катар для Вашингтона - это нейтральная площадка, позволяющая переводить и хранить средства без угрозы их изъятия.

Американский лидер Дональд Трамп 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. Позднее Трамп уточнил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.