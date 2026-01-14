Telegraph: Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана

Решение приняли в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Великобритания эвакуировала своего посла и всех сотрудников консульского отдела посольства из Тегерана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что решение о вывозе дипломатов было принято на основе оценки ситуации в области безопасности в Иране. Ранее представитель правительства Соединенного Королевства заявил изданию The Daily Mirror, что британские власти временно закрыли посольство в Тегеране.

14 января агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Иранское руководство возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.