Трамп обсудил с Родригес нефть, ископаемые, торговлю и нацбезопасность

Президент США назвал свой разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы "очень хорошим"

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес вопросы нефти, полезных ископаемых, торговли и национальной безопасности. Соответствующую публикацию он разместил 14 января в социальной сети Truth Social.

"Мы добиваемся огромного прогресса по мере оказания поддержки в стабилизации и восстановлении Венесуэлы. Мы обсудили множество тем, в том числе нефть, ископаемые, торговлю и, разумеется, национальную безопасность", - заявил Трамп, назвав свой разговор с Родригес "очень хорошим".

Ранее американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что провел разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы.

Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.