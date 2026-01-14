Глава МИД Дании допустил, что США могут попытаться заполучить Гренландию

В то же время Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что вторжение Соединенных Штатов на остров "стало бы концом НАТО"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в интервью телеканалу Fox News допустил, что США могут попытаться заполучить Гренландию, однако выразил сомнение в том, что она согласится на это.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Вероятно, США могут попытаться сделать это. Но не может быть такого, что Гренландия захочет всего этого", - сказал он. Министр отметил, что военное вторжение США в Гренландию "стало бы концом НАТО", и выразил надежду, что этого не случится.