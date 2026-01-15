Азаров: в Раде получение денег за голосование носит системный характер

Экс-премьер Украины отметил, что по такой схеме работают как фракция партии Владимира Зеленского "Слуга народа", так и другие депутаты

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Получение денег депутатами за голосование в Верховной раде носит системный характер. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя ситуацию вокруг лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Он отметил, что по такой схеме работают как фракция партии Владимира Зеленского "Слуга народа", так и другие депутаты. "Там системные эти процессы, не одни только фракции "Батькивщины" и "Слуги народа", и другие там этим занимаются", - сказал экс-премьер.

Он назвал это явление постыдным. По словам Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура, созданные еще в 2015 году, только с приходом к власти в США президента Дональда Трампа начали публиковать соответствующие данные. "Я вообще негативно отношусь к этим проамериканским органам <...>. Но с приходом Трампа и администрации новой американской они реально занялись тем, чем бы они должны были с самого начала заниматься и чем они не занимались. Потому что коррупционные скандалы гремели сразу после государственного переворота колоссальные. Однако, как мы с вами знаем, никто там к ответственности привлечен не был. Так что то, что они вот сейчас по крайней мере обнародовали эти данные, это я считаю положительным. Потому что по крайней мере на некоторых политиках уже клейма ставить негде. Поэтому лишнее клеймо им не мешает", - сообщил экс-премьер.