Постпред США при НАТО: урегулирование конфликта на Украине как никогда близко

Последний ярд будет непростым, но есть хорошее предчувствие, отметил Мэтью Уитэкер

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает, что возможность урегулировать конфликт на Украине как никогда достижима.

"Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда", - сказал он, выступая на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

"В [американском] футболе последний ярд в красной зоне - самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие", - отметил американский постпред.