Эксперт Степанов: "Золотой купол" станет попыткой США прикрыться от гиперзвука РФ

Пентагон к имеющейся космической базе Питуффик планирует развертывание в Гренландии дополнительных наземных станций слежения и радарных систем, считает представитель Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Развертывание Пентагоном в Гренландии системы ПРО-ПВО "Золотой купол" будет направлено на мониторинг обстановки в Арктике и обеспечение возможностей по перехвату российского гиперзвукового оружия. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Проект "Золотой купол" направлен на мониторинг воздушного и околоземного космического пространства с целью своевременного выявления пусков и обеспечения перехвата различных типов наступательного вооружения - и не только в западном полушарии, но и в северных акваториях и арктической зоне на территории Российской Федерации. Речь идет прежде всего о формировании потенциала противодействия российскому гиперзвуковому оружию", - считает эксперт.

Он добавил, что в рамках обеспечения стратегического доминирования в Арктике Пентагон вдобавок к имеющейся космической базе Питуффик (ранее авиабаза Туле) планирует развертывание в Гренландии дополнительных наземных станций слежения и радарных систем, таких как модернизированный радар AN/TPY-2, оснащенный антенной решеткой из нитрида галлия. Также командование ВМС США планирует создание военно-морской базы с целью материально-технического сопровождения действующего в арктической зоне атомного подводного флота, в том числе атомной подводной лодки USS Newport News (SSN 750) типа "Лос-Анджелес".

Кроме того, в Гренландии планируется размещение надводных кораблей, включая специализированные разведывательные и ледокольные суда, что позволит обеспечить комплексный мониторинг и патрулирование арктических морских коммуникаций. "Поэтому военно-стратегическое значение острова сложно переоценить с точки зрения реализации комплексной программы наращивания Пентагоном военной инфраструктуры в Арктике", - заключил Степанов.