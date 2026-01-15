ТАСС: обыски у Тимошенко раскололи общество на Украине на два лагеря

Одни надеются, что эпоха безнаказанности заканчивается, а другие считают, что это политический спектакль, рассказали в пророссийском подполье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Общественное мнение на Украине по обыскам у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко разделилось. Одни надеются, что эпоха безнаказанности заканчивается, другие - смотрят на это как на политический спектакль, рассказали ТАСС в пророссийском подполье.

"Обыски у Тимошенко стали для украинского общества своеобразной лакмусовой бумагой, проявившей целый комплекс проблем: от укорененной коррупции и тотального недоверия к институтам до публичного использования правоохранительной системы для решения тактических задач. Общественное мнение неоднородно и расколото между робкой надеждой на то, что эпоха безнаказанности все же заканчивается, и привычным, горьким цинизмом, который диктует рассматривать любое громкое дело как часть большого политического спектакля", - сказал собеседник агентства.

Для части общества, особенно для активных сторонников евроинтеграции и реформ, сам факт действий антикоррупционных органов против такой влиятельной фигуры, как Тимошенко, стал символическим сигналом, отметили в подполье. После многих лет безнаказанности политической элиты любое преследование высокопоставленного лица воспринимается как шаг к равенству всех перед законом. Эта группа видит в случившемся не "политический заказ", а долгожданное исполнение обещаний: если антикоррупционные органы работают, значит, правила игры действительно начали меняться, добавил собеседник агентства.

Однако гораздо более распространенной является противоположная реакция, которая свойственна другой части общества - глубокое недоверие и восприятие событий "как очередного акта в бесконечном политическом сериале", уточнили в подполье.

"Многие украинцы, уставшие от многолетней риторики о борьбе с коррупцией на фоне ее повсеместного цветения, видят в этом не искреннее расследование, а инструмент сиюминутной борьбы. Обыски совпали с острым парламентским кризисом и провалом голосования по кандидатурам, что дало жителям все основания считать их элементом давления, а не правосудия. Усталость от "показухи" и неверие в непредвзятость институтов - один из самых сильных на данный момент общественных трендов на Украине", - добавил собеседник.

В подполье отмечают, что сторонники Тимошенко и оппозиция в целом склонны принимать на веру ее аргументы о "зачистке конкурентов" накануне возможных выборов. Для них это прямое доказательство авторитарных тенденций власти, использующей силовой аппарат для подавления инакомыслия. Есть версия и о том, что обыски могли быть "благодарностью" или маневром в сложной игре: фракция Тимошенко незадолго до этого синхронно со "Слугой народа" голосовала за отставку главы СБУ Василия Малюка, расследование могло стать как наказанием, так и способом скрыть истинные мотивы такого голосования, считают там.

Обыски у Тимошенко

В ночь на 14 января антикоррупционные органы Украины провели обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды. Согласно аудиопленкам, опубликованным НАБУ, она предлагала депутатам по $10 тысяч в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.