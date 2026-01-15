Air Astana сообщила, что будет совершать рейсы в облет Ирана

Авиакомпания внимательно отслеживает ситуацию, сообщили в пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 15 января. /ТАСС/. Некоторые регулярные и чартерные рейсы казахстанской авиакомпании Air Astana будут совершаться в облет воздушного пространства Ирана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

"Air Astana информирует об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana в связи с закрытием воздушного пространства Ирана. Рейсы в Шарм-эш-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана", - отмечается в заявлении. Air Astana внимательно отслеживает ситуацию, добавили в пресс-службе.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.