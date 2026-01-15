The Hindu: военная операция США в Иране не решит кризис

Она только усугубит страдания населения, считает газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Возможная военная операция США против Ирана не решит кризис в этой стране, а лишь усугубит ситуацию на Ближнем Востоке и принесет больше страданий людям. Такое мнение приводится в редакционной статье в газете The Hindu.

"Неоднократные протесты [в Иране] выявили структурные недостатки, в то время как государство продемонстрировало слабую способность реагировать на недовольство населения. Но решение заключается не в очередной кампании бомбардировок", - указало издание.

Как отметила газета, "хотя руководство Ирана находится под давлением, неверно полагать, что оно внутренне изолировано". "Около 30 млн человек, или примерно 50% избирателей, проголосовали на президентских выборах 2024 года. 12 января тыс. иранцев вышли на улицы на проправительственные митинги. Несмотря на израильские бомбардировки, непрекращающиеся протесты и угрозы президента США Дональда Трампа, в лояльности аппарата безопасности нет видимых трещин", - обратила внимание The Hindu.

"Американская атака, направленная на насильственную смену режима, может ввергнуть регион в еще больший хаос или погрузить Иран в длительные циклы насилия. Война принесет еще больше страданий людям. Любой, кто имеет хотя бы поверхностное представление о вторжениях США в Афганистан, Ирак и Ливию, знает, что войны за смену режима не разрешают внутренние политические кризисы", - подчеркнула газета.

Тем не менее "США, похоже, готовы повторить дискредитировавший себя и опасный путь", - констатировало издание. "Те, кто искренне обеспокоен благополучием Ирана, должны вместо этого добиваться взаимодействия с его руководителями и поощрять значимые реформы", - заключила The Hindu.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики. Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.