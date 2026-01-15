NBC: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

Советники американского президента, со слов источников, сомневаются, что одним ударом Соединенные Штаты смогут "свергнуть режим" в исламской республике

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает против затяжной войны с Ираном, но если потребуется, готов нанести быстрый и решительный удар по исламской республике. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

По их данным, об этом президент США заявил своей команде по национальной безопасности. При этом советники президента, со слов источников, сомневаются, что одним ударом США смогут "свергнуть режим" в Иране. Кроме того, они не уверены, что у американцев в регионе есть достаточно сил, чтобы при необходимости отразить потенциальный "агрессивный ответ Ирана".

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам главы иранского МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Руководство Ирана возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.