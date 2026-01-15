Politico: Каллас предложила европарламентариям начать пить из-за мировых событий

Глава евродипломатии выступила с таким заявлением в то же время, когда проходила встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу намерений американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию

Редакция сайта ТАСС

Глава евродипломатии Кая Каллас © Sean Gallup/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила депутатам Европарламента начать выпивать на фоне сложившейся международной обстановки. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

По их информации, Каллас заявила на встрече с лидерами фракций ЕП, что, хотя она сама не злоупотребляет алкоголем, ситуация в мире сейчас такая, что сейчас "самый подходящий момент", чтобы начать пить.

Politico уточняет, что глава евродипломатии выступала примерно в то же время, когда проходила встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу намерений американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию. Шутку огласили в момент, когда европарламентарии начали поздравлять друг друга с прошедшими праздниками и желать счастливого Нового года. Между тем депутаты предположили, что события, с которых начался 2026 год, вероятно, указывают, что он будет не очень счастливым.