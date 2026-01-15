Politico: Каллас предложила европарламентариям начать пить из-за мировых событий
БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила депутатам Европарламента начать выпивать на фоне сложившейся международной обстановки. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По их информации, Каллас заявила на встрече с лидерами фракций ЕП, что, хотя она сама не злоупотребляет алкоголем, ситуация в мире сейчас такая, что сейчас "самый подходящий момент", чтобы начать пить.
Politico уточняет, что глава евродипломатии выступала примерно в то же время, когда проходила встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу намерений американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию. Шутку огласили в момент, когда европарламентарии начали поздравлять друг друга с прошедшими праздниками и желать счастливого Нового года. Между тем депутаты предположили, что события, с которых начался 2026 год, вероятно, указывают, что он будет не очень счастливым.