В Дании заявили, что будут обязаны открыть огонь при ударе США по Гренландии

При этом оборонное ведомство отказалось пояснить, как именно военнослужащие будут отвечать на удар со стороны американских ВС

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Военнослужащие Дании обязаны открыть ответный огонь по американским войскам, если США попытаются присоединить Гренландию силовым путем. Об этом заявил представитель министерства обороны королевства Тобиас Роед Йенсен.

"Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению", - сказал он в комментарии американскому порталу The Intercept.

Йенсен сослался на соответствующий королевский указ от 1952 года, действие которого распространяется на всю страну, включая Гренландию. Он напомнил, что указ позволяет датским военным защищать страну в случае нападения, не ожидая указаний от политического или военного руководства. При этом оборонное ведомство отказалось пояснить порталу, как именно военные будут отвечать на удар со стороны ВС США.

Ранее телерадиокомпания Danmarks radio сообщила, что датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения со стороны Дании.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.