Bloomberg: европейские союзники Украины обеспокоены словами Трампа о Зеленском
Редакция сайта ТАСС
07:48
НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Недавние высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, вероятно, должны встревожить европейских союзников Киева, пишет агентство Bloomberg.
По его информации, они обеспокоены тем, что Трамп может навязать Украине жесткие условия, стремясь урегулировать конфликт.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева и Зеленского.