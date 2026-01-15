Bloomberg: европейские союзники Украины обеспокоены словами Трампа о Зеленском

Американский лидер может навязать Киеву жесткие условия, стремясь урегулировать конфликт, указывает агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Недавние высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, вероятно, должны встревожить европейских союзников Киева, пишет агентство Bloomberg.

По его информации, они обеспокоены тем, что Трамп может навязать Украине жесткие условия, стремясь урегулировать конфликт.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева и Зеленского.