Дипломат Уайт: США и Гренландия могут достичь взаимовыгодного соглашения

Такой шаг отражает приверженность американского президента Дональда Трампа Организации Североатлантического договора, подчеркнул посол США в Бельгии

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. США и Гренландия, вероятно, достигнут взаимовыгодного соглашения, что отражает приверженность американского президента Дональда Трампа Организации Североатлантического договора. Об этом заявил посол США в Бельгии Билл Уайт в интервью агентству Bloomberg.

Дипломат считает, что между американским лидером и датским премьером Метте Фредериксен будет "создана продуктивная структура, которая приведет к большей безопасности Гренландии".

"Стратегическое военное значение" Гренландии, по его словам, нельзя недооценивать. Некоторые проблемы безопасности США слишком деликатны, чтобы говорить о них публично, добавил посол.

Его высказывания прозвучали, как отмечает агентство, после встречи 14 января в Вашингтоне министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио, которая не привела к прорыву.

Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. На встрече стороны договорились создать рабочую группу, которая будет регулярно собираться, чтобы изучить возможность достижения взаимопонимания по вопросу будущего острова. Тогда же, 14 января, правительство Гренландии и Министерство обороны Дании также сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике.

Позиция Трампа

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.