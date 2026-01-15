Премьер Дании назвала непростой встречу по Гренландии в Вашингтоне

Принципиальные разногласия по этому вопросу между сторонами остаются, отметила Метте Фредериксен

СТОКГОЛЬМ, 15 января. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне была непростой. Принципиальные разногласия по вопросу Гренландии между сторонами остаются, заявила датская премьер-министр Метте Фредериксен.

"Это была непростая встреча, и я хотела бы поблагодарить двух министров за четкое и ясное изложение позиции королевства и за опровержение американских претензий. Это было важно", - цитирует министра агентство Ritzau.

Фредериксен отметила, что создается двусторонняя рабочая группа, которая будет регулярно собираться, чтобы изучить возможность достижения взаимопонимания по вопросу будущего острова. "Однако это не меняет того факта, что существует принципиальное разногласие, поскольку стремление Америки захватить Гренландию остается неизменным. Это, очевидно, серьезно, и поэтому мы продолжим наши усилия, чтобы предотвратить реализацию этого сценария", - добавила она.

14 января правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. Вооруженные силы Дании "развертывают силы и подразделения, связанные с учениями, что приведет к усилению военного присутствия в Гренландии и вокруг нее, включая авиацию, корабли и солдат, в том числе из стран-союзников по НАТО". Ранее стало известно, что своих военных в Гренландию направляют Норвегия, Швеция, Германия, Франция и Великобритания.

Датская премьер поблагодарила этих членов НАТО. "Защита Гренландии является общей заботой всего альянса НАТО", - подчеркнула она.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию.