Макрон заявил, что Европе нужно аналогичное "Орешнику" оружие

Французский лидер подчеркнул, что страна находится в зоне досягаемости российского ракетного комплекса

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Европа и Франция в частности должны обзавестись оружием, аналогичным российскому ракетному комплексу с гиперзвуковой ракетой "Орешник". Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны.

"Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", - сказал президент, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

Макрон констатировал, что "Франция находится в зоне досягаемости "Орешника".

Подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности "Орешник" впервые был применен в ноябре 2024 года, тогда был нанесен удар в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске.

Как сообщал президент России Владимир Путин в 2024 году на следующий день после применения, у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.