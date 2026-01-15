Лукашенко скоро представят кандидатуры на должность посла Белоруссии в РФ

Глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой заявил, что ведется подбор соответствующих кандидатов, прорабатываются несколько вариантов, в зависимости от концепции, которая будет соответствовать нынешнему состоянию отношений двух стран

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Кандидатуры на должность посла Белоруссии в России будут представлены президенту республики Александру Лукашенко в ближайшие недели. Об этом сообщил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.

Ранее Лукашенко назначил Александра Рогожника, занимавшего до настоящего времени пост посла республики в РФ, председателем Витебского облисполкома.

"Я думаю, что в ближайшие недели набор таких кандидатур [на должность посла] будет представлен нашему президенту для принятия решения. Нам в скором времени предстоит проведение Высшего государственного совета Союзного государства, накануне пройдет союзный Совмин. То есть нельзя, чтобы без первого лица долго оставалось наше посольство. <...> Затягивать в этом смысле мы не будем", - сказал Крутой телеканалу "Первый информационный".

По его словам, ведется подбор соответствующих кандидатов, прорабатываются несколько вариантов, в зависимости от концепции, которая будет соответствовать нынешнему состоянию отношений двух стран. "Как образно сказал президент, <...> посольство - фактически наше второе правительство, только на внешнем контуре, учитывая, что высочайший уровень товарооборота сейчас [у двух стран]", - отметил руководитель администрации белорусского лидера.

Крутой напомнил об обширности повестки отношений Минска и Москвы. "Это очень диверсифицированный уровень отношений с регионами России, это большая федеральная повестка, это наши дорожные карты или дорожные планы, как их мы называем, это интеграционные проекты, это очень многопрофильная, разносторонняя и разнообразная, если можно так сказать, повестка, которая, конечно, требует подготовленного человека, который бы знал хорошо специфику нашей страны и органов власти, специфику работы наших предприятий и мог бы умело выстраивать отношения с нашими российскими друзьями, коллегами и партнерами", - добавил он.