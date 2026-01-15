НАБУ проводит досудебное расследование против Умерова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины не имеет статуса подозреваемого, отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет досудебное расследование в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

"Умеров не имеет статуса подозреваемого, мы еще проводим досудебное расследование", - приводит слова директора НАБУ Семена Кривоноса депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

10 ноября 2025 года антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, который успел уехать в Израиль. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Затем начали публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

Имя секретаря СНБО раскрылось в деле 11 ноября 2025 года. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова. После этого у Умерова началась череда командировок, между раундами переговоров в США он посещал другие страны, не возвращаясь на Украину. Как писало издание "Зеркало недели", Умеров во время поездок в США просил руководство Федерального бюро расследований (ФБР) не оказывать содействие НАБУ в расследовании крупного коррупционного дела. Еще в ноябре прошлого года Гончаренко отмечал, что в США Умеров пытается договориться о сделке со следствием, чтобы самому не стать подозреваемым. Ранее сообщалось, что у Умерова есть американское гражданство и недвижимость в США, там также проживает его семья. 23 декабря 2025 года секретарь СНБО вернулся на Украину.