Авиакомпании Турции изменили время вылетов в Ирак с ночного на дневное

Это является "временной мерой", сообщил официальный представитель иракского Минтранса

РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Турецкие авиакомпании изменили расписание вылетов гражданских самолетов в Ирак, отменив ночные авиарейсы и отправляя их только в светлое время суток. Об этом сообщило иракское министерство транспорта.

Как указал официальный представитель ведомства Мейсам ас-Сафи, слова которого привело агентство INA, "рейсы между Ираком и Турцией выполняются регулярно, однако турецкие компании, как и другие, изменили расписание полетов [в Ирак], передвинув ночные рейсы на дневные часы". Он добавил, что это является "временной мерой". По данным ас-Сафи, иракские авиакомпании "выполняют рейсы в Турцию и днем, и ночью".

Вечером 14 января Иран закрыл воздушное пространство в регионе, прилегающем к границе с Ираком. До этого решения, как передавал телеканал Al Arabiya, Тегеран обратился к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские воздушные суда, вылеты которых планировались в исламскую республику, без предварительного согласования с Ираном. Утром в четверг Организация гражданской авиации исламской республики сообщила, что небо Ирана открыто для осуществления всех рейсов, включая транзитные, аэропорты страны продолжают свою работу.

29 декабря в Иране начались волнения после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.