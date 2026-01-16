Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Юн Сок Ёля осудили по делу о препятствовании аресту

Юн Сок Ёль © Jeon Heon-Kyun - Pool/ Getty Images

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Суд первой инстанции приговорил бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту из-за противостояния президентской службы охраны и правоохранительных органов в январе 2025 года. Трансляцию заседания вел телеканал Yonhap News TV.

3 января 2025 года президентская служба охраны не позволила правоохранительным органам арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле. Это удалось сделать лишь со второй попытки 15 января 2025 года. На тот момент он все еще считался действующим президентом, но его полномочия были приостановлены в результате импичмента в парламенте. По этому делу прокуратура просила для него 10 лет лишения свободы. Судебная система по делам общей юрисдикции в Республике Корея состоит из трех уровней, включая апелляционную инстанцию и Верховный суд.

Всего в качестве подсудимого Юн Сок Ёль участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения. 13 января 2026 года группа специального прокурора запросила для него смертную казнь по делу о мятеже против государственного строя. По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена лишь смертная казнь и пожизненное заключение. 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции, за что его в апреле отстранил от власти Конституционный суд.

Дело рассматривалось в Центральном окружном суде Сеула. Нынешний вердикт стал первым для Юн Сок Ёля, пусть и на уровне первой инстанции. Прокуратура в совокупности выдвинула семь пунктов обвинения, в том числе препятствование органам власти при исполнении, злоупотребление властью, создание незаконных документов с использованием служебного положения, нарушение законов о президентской службе охраны и президентских архивах.

Суд счел, что Юн Сок Ёль нарушил права семи членов кабинета министров, не пригласив их 3 декабря 2024 года на заседание, на котором обсуждалось введение военного положения. Бывший президент признан виновным в подготовке обновленного проекта декларации о введении военного положения. Суд указал, что Юн Сок Ёль попытался уничтожить записи в журнале звонков на серверах защищенной телефонной связи. Было признано, что антикоррупционное управление имело право расследовать обвинения в мятеже, а потому ордер на арест Юн Сок Ёля и обыск в его резиденции был действителен.