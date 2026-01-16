Польша не собирается минировать границу с Россией

Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик при этом отметил, что Варшава увеличивает в 25 раз производство противотанковых мин на заводе BELMA

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Польша не планирует минировать границу с Россией, такие действия могут быть предприняты лишь при появлении непосредственной угрозы вооруженного конфликта. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"Польша готовит места под минирование границы, но само минирование может произойти лишь в случае непосредственной угрозы войны", - ответил Томчик на вопрос радиоведущей, должна ли Польша заминировать границу с Россией. Представитель оборонного ведомства пояснил, что такой подход предусмотрен программой создания линии оборонных укреплений на восточной границе республики "Восточный щит". Томчик также подчеркнул, что, по его мнению, минирование остается "одним из самых эффективных элементов сдерживания".

Кроме того, он добавил, что Варшава увеличивает в 25 раз производство противотанковых мин на заводе BELMA в городе Быдгощ.

Польша официально выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, использование и хранение противопехотных мин, 20 февраля. После этого Варшава собирается наладить их производство.

Программа "Восточный щит", о реализации которой объявил в мае 2024 года польский премьер Дональд Туск, предполагает создание до 2028 года линии оборонительных укреплений на границе с Россией, Белоруссией и Украиной. Согласно программе, планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.