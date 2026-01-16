Axios: чиновники в Израиле допускают возможность удара США по Ирану

Израильские должностные лица полагают, что атаки могут произойти в ближайшие дни, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Израильские должностные лица полагают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

Источники также отметили, что нынешний план Вашингтона включает атаки на объекты иранских сил безопасности, что израильская сторона находит недостаточным. Американские чиновники в свою очередь отметили, что вариант с военным вмешательством по-прежнему возможен, если в Иране возобновятся казни бунтовщиков.

Axios сообщает со ссылкой на американские источники, что США начали стягивать на Ближний Восток наступательные и оборонительные вооружения на случай, если президент США Дональд Трамп все же прикажет нанести удар. Так в регион направляется авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, а также дополнительные системы противовоздушной обороны, истребители и, возможно, подводные лодки.

Ранее Agence France-Presse сообщало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман "приложили значительные дипломатические усилия", чтобы убедить Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану "шанс показать добрые намерения". В то же время, как указывала газета The Wall Street Journal, США могут задействовать крылатые ракеты Tomahawk, размещенные на находящихся на Ближнем Востоке американских эсминцах, для нанесения ударов по Ирану. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер также сообщила, что США уже направили на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря, которая прибудет в регион в течение недели.