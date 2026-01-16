Нидерландские военные 16 января отправятся в Гренландию для подготовки учений НАТО

Правительство Нидерландов ранее сообщало, что на остров будет направлен один офицер Королевских ВМС

ГААГА, 16 января. /ТАСС/. Нидерланды направят двух военнослужащих в Гренландию для содействия подготовке к учениям НАТО, они отправятся к месту назначения 16 января. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс.

"Мы пришли к выводу, что Нидерланды направят двух человек. Мы отправляем специалистов по оперативному планированию и логистике", - сообщил он журналистам перед началом заседания кабмина. Как уточнил министр, военнослужащие вылетят в Гренландию в пятницу. Накануне нидерландское правительство сообщало, что в Гренландию будет направлен офицер Королевских ВМС".

11 января агентство Bloomberg сообщило, что группа европейских стран под руководством ФРГ и Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. По данным агентства, в Европе рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует президенту США Дональду Трампу и его администрации, что европейский континент серьезно относится к обеспечению безопасности острова и Арктики в целом.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.