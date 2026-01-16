Тимошенко предсказала конец украинской государственности в ближайшие пять лет

Лидер партии "Батькивщина" обвинила действующие власти в том, что они отдают республику под внешнее управление иностранных корпораций

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко обвинила действующие на Украине власти в том, что они отдают страну под внешнее управление иностранных корпораций, лишают ее население контроля над важнейшими предприятиями и недрами страны. "Сегодня ни украинской народ, ни власть, назначенная украинским народом, не принимает ни одного решения <...> Украинское государство и украинский народ разрушаются всеми возможными инструментами", - отметила политик на заседании суда по избранию ей меры пресечения в деле о подкупе депутатов. Трансляцию заседания суда ведет телеканал ТСН.

Тимошенко добавила, что предлагает принять меры, чтобы не допустить подобного развития событий, в частности, заблокировать некоторые предлагаемые правительством в Раде законопроекты. "Если эта работа не будет проведена, следующие пять лет станут последними в жизни независимой Украины. У нас будут герб, флаг и гимн, но больше ничего. У нас будет рассеянный по всему миру народ", - сказала она.

Дело Тимошенко

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.