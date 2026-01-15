Мнение

Посадят ли "политика с косой"? Обыски у Тимошенко как знак развала режима Зеленского

Владимир Костырев — о версиях, почему против оппозиционерки завели дело, и при чем тут "Слуга народа"

Владимир Костырев , Заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья ТАСС

Поздно вечером 13 января в офис партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" нагрянули силовики с обысками. Одного из ведущих оппозиционных политиков Украины подозревают в том, что она пыталась за деньги заручиться поддержкой депутатов (предположительно от правящей партии "Слуга народа") при голосовании по вносимым в Раду законопроектам, в том числе о назначении новых министров обороны, энергетики и юстиции. У Тимошенко изъяли четыре пачки стодолларовых купюр — по версии следствия, она намеревалась выплачивать каждому из "купленных" депутатов по $10 тыс. в месяц при "правильном" выборе. Сама оппозиционерка утверждает, что это оборотные средства партии.

14 января Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностных лиц. По соответствующей статье ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Однако в среду заседание суда по избранию меры пресечения не состоялось, сроки его проведения пока остаются неизвестны. Оппозиционерка в этот же день выступала в Раде, где разразилась гневной тирадой в адрес силовиков, отвергнув все обвинения. При этом ее партия в основном поддержала предложенные Владимиром Зеленским и правительством кандидатуры на пост глав оборонного и энергетического ведомств.

Волноваться за судьбу Тимошенко оснований нет — сажать ее наверняка не будут, чтобы не вызывать ассоциаций с предыдущим заключением: в 2011 году, в президентство Виктора Януковича, она была осуждена на семь лет за превышение полномочий при переговорах с Россией по газу и освобождена решением Рады после госпереворота в начале 2014-го. В худшем случае суд назначит в качестве меры пресечения залог, а скорее всего — просто обязательство являться по вызову. В конце концов, именно такая мера пресечения действует по делу другого оппозиционного лидера — экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)​, против которого возбуждено дело о госизмене.

Версии

Но если Тимошенко всерьез не собираются сажать, зачем был нужен этот спектакль с пачками долларов и видеозаписью обысков, словно воспроизводящей сцену из "Основного инстинкта"?

Сама Тимошенко намекнула, что это начало борьбы за кресло президента. На мой взгляд, эта версия является скорее самопиаром. Она действительно почти наверняка будет участвовать в выборах — как и во всех предыдущих кампаниях, — однако ее реальная поддержка очень ограниченна. По всем опросам она уступает не только Валерию Залужному и Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), но даже Порошенко. Тимошенко у большинства населения Украины ассоциируется со старыми лицами и бесконечной коррупцией.

Вторая версия вытекает из опубликованных антикоррупционными органами аудиозаписей прослушки ее телефонных разговоров с депутатами. Из них следует, что Тимошенко пыталась сорвать принятие ряда продвигаемых Зеленским и его правительством законов и назначений. Тогда получается, что власти натравили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) на оппозиционного политика, чтобы расправиться с ней. Этот вариант тоже вызывает большие сомнения, поскольку последние месяцы НАБУ и САП работали против Зеленского и его окружения — их усилия привели к падению всесильного Андрея Ермака (экс-руководитель офиса президента) и очередному переформатированию правительства. Хотя, конечно, нельзя исключать, что по каким-то причинам — скорее всего, финансовым — они переориентировались теперь на расправу с врагами киевского наместника.

Следующая версия пытается устранить недостатки предыдущей и объявляет Тимошенко союзницей Зеленского — которая публично выступает против власти, но на деле при голосованиях чаще поддерживает правительственные инициативы, чем выступает против них. Действительно, "Батькивщина" и союзные ей депутаты из Блока Юлии Тимошенко нередко голосуют так, как выгодно действующим властям. Некая "антизеленая коалиция", состав которой не до конца ясен, попыталась с помощью обысков оказать на Тимошенко давление с тем, чтобы она прекратила поддержку Зеленского. Однако эта версия кажется слишком конспирологической, да и поверить в союз Тимошенко и Зеленского сложно. В конце концов, чтобы лишить руководителя киевского режима поддержки в Раде, надо бить не по "Батькивщине", а разрушить его правящую партию "Слуга народа", которая продолжает обладать большинством, перекрывающим голоса фракций и Тимошенко, и Порошенко, и всех остальных.

Звонок для Арахамии

Разрушению правящей партии, как кажется, способствовали бы обыски не у Тимошенко, а дело против главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. В ночь на 14 января украинское издание "Обозреватель" сообщило, что обыски проходят и у него, но в итоге эта информация не подтвердилась. Но, как говорится, дыма без огня не бывает.

По информации украинских СМИ, Арахамия был одним из главных сторонников отставки Андрея Ермака в ноябре 2025 года. Тогда же едва не произошел раскол в "Слуге народа" — часть депутатов требовала ухода руководителя офиса президента и грозила выйти из фракции. Арахамия фактически поддержал бунтовщиков. Отставка Ермака предотвратила раскол и помогла избежать парламентского кризиса, но полностью противоречий между "слугами" не устранила. Удар по Арахамии помог бы снова всколыхнуть их, но пока, по всей видимости, он не состоялся.

Знамения конца

Однако, разбираясь в очередном коррупционном скандале (или его витке) в Киеве, важно за отдельными деревьями разглядеть лес, не потерять в конспирологических деталях суть событий. А она заключается в том, что выстроенный Киевом в последние годы политический режим разваливается.

Практика покупки голосов депутатов имеет глубокие корни в украинской "демократии". Наибольший расцвет она получила в 2000-е годы, в период господства олигархов, которые скупали депутатов пачками, — но сохранялась и позднее. Получение "Слугой народа" большинства на парламентских выборах в 2019 году ограничило ее, но, как показывают события, полностью не устранило. А это значит, что все громкие заявления последнего десятилетия про "достоинство" и "новые лица" в политике продолжают скрывать всю ту же насквозь пропитанную коррупцией систему.

Большинство Зеленского в парламенте рассыпается на глазах. "Слуга народа" изначально была собранием оппортунистов, которые теперь, когда поражение близко, разбегаются в разные стороны. Согласно информации украинских СМИ, именно кто-то из них дал показания против Тимошенко. По всей видимости, свидетельствуют они и против друг друга. Опять же тамошние СМИ пишут, что в разработке антикоррупционных органов находится еще не менее десятка депутатов.

Механизм работы большинства в парламенте уже дает сбои. 13 января Рада не смогла с первой попытки утвердить Дениса Шмыгаля министром энергетики Украины. Его кандидатуру не поддержала часть "слуг", правительству пришлось вносить предложение повторно и, по сути, вынуждать депутатов голосовать теперь уже "правильно". Очевидно, были задействованы и угрозы, и деньги. Еще раньше профильный комитет парламента отказался одобрять отставку с поста главы СБУ Василия Малюка, и этот вопрос пришлось тоже переголосовывать. Понятно, что на 10-й раз при наличии соответствующих финансовых стимулов и инструментов давления Зеленский сможет назначить на министерский пост хоть коня, по примеру древнеримского императора Калигулы, но долго управлять страной в таком режиме вряд ли получится. Тот же Калигула кончил очень плохо.

Даже без полноценного парламентского кризиса работа Рады уже фактически находится на грани паралича, который ведет к проблемам во всей политической системе. В результате провала голосования при назначении Шмыгаля сорвалось одобрение других кандидатов на посты в кабмине. Украина на сутки осталась без министра обороны в условиях вооруженного конфликта, без министра энергетики в условиях тяжелейшего энергетического кризиса, а заодно и без министра юстиции при полном отсутствии справедливости.

Зеленский тем временем тасует фигуры на ключевых постах, как будто пересадка из одного кресла в другое может что-то принципиально изменить. Шмыгаль ранее был премьер-министром, потом министром обороны, теперь — министр энергетики. Как он мог годами возглавлять правительство, не зная о коррупционных схемах в энергетике Тимура Миндича и его сообщников, так никто и не ответил. Михаил Федоров раньше руководил Министерством цифровых инноваций, ныне — министр обороны. Новых людей нет.

Зеленский в то же время провоцирует новые конфликты, например с мэром Киева Виталием Кличко, которого обвиняет в энергокризисе в столице. При этом, как выясняется, за четыре последних года он с Кличко ни разу не встречался и проблемы города не обсуждал.

Киевский режим при этом фактически игнорирует все призывы провести выборы и обновить политическую систему. Напомню, пятилетний президентский срок Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. Без отсутствия народного мандата режим продолжит разваливаться, доверие к основным институтам будет падать, возможности эффективного управления — снижаться. Когда эта волна докатится до армии, развалится фронт, и настанет конец. И чем раньше это произойдет, тем лучше в том числе и для Украины, поскольку нынешний киевский строй становится все более нежизнеспособным с каждым днем. Раньше проблемы удавалось нивелировать за счет эффекта "сплочения вокруг флага", но всему приходит конец. Дело Тимошенко стало одним из проявлений этого процесса.

