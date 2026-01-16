ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пезешкиан заявил Путину о причастности США и Израиля к беспорядкам в Иране

Иранский лидер назвал вмешательство очевидным
11:49
обновлено 11:59
ТЕГЕРАН, 16 января. /ТАСС/. США и Израиль причастны к массовым беспорядкам в Иране. Об этом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Прямая вовлеченность США и сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС) в последние события в Иране очевидна", - приводит слова Пезешкиана агентство Tasnim.

Президент Ирана в разговоре с Путиным также выразил удовлетворение ходом реализации совместных российско-иранских проектов, отметив очень хороший уровень. 

