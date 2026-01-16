Более 70% опрошенных украинцев негативно относятся к онлайн-голосованию на выборах

Это связано с угрозой фальсификаций, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 70% украинцев негативно относятся к голосованию на выборах в онлайн формате из-за угрозы фальсификаций. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Согласно результатам исследования, 71% опрошенных негативно относятся к голосованию онлайн, так как это создает риски фальсификаций. Лишь 21% респондентов позитивно оценивают такой формат.

Опрос проводился с 9 по 14 января методом телефонного интервью. В исследовании принял участие 601 респондент из числа проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 5,3%.

23 декабря 2025 года издание "Деловая столица" также публиковало результаты опроса, согласно которым, 50,5% украинцев опасаются, что онлайн-голосование на возможных будущих выборах главы государства может привести к фальсификациям. Однако уже через несколько дней глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что власти серьезно рассматривают проведение выборов онлайн.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

19 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.