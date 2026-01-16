FT: США хотят расширить "Совет мира" по Газе до альтернативы ООН

По данным источников газеты, состав управляющего органа может быть оглашен на полях сессии Всемирного экономического форума на следующей неделе в Давосе

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает идею расширения полномочий "Совета мира" по Газе на другие конфликты, превращая этот орган в альтернативу ООН. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сообщил один из собеседников издания, Вашингтон рассматривает "Совет мира" по управлению сектором Газа как "возможную замену ООН, некий параллельный неофициальный орган, чтобы заниматься другими конфликтами, помимо сектора Газа". По данным дипломатов, с которыми пообщались журналисты издания, состав управляющего органа может быть оглашен на полях сессии Всемирного экономического форума на следующей неделе в Давосе.

FT отмечает, что в западных и арабских странах с настороженностью отнеслись к подобным планам США. "В регионе c осторожностью относятся к этой [идее]. Это не нормальная процедура", - сообщил газете один из арабских дипломатов.

Согласно заявлению, распространенному ранее пресс-службой Белого дома, в состав "Совета мира" по управлению Газой под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и зампомощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".