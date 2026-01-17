МО Венесуэлы: военная операция США привела к гибели 83 человек

В их числе минимум 47 военнослужащих республики, сообщил глава ведомства Владимир Падрино Лопес

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 17 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в результате военной операции США погибли 83 человека, среди них по меньшей мере 47 военнослужащих страны.

Читайте также Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа

"Как вы знаете, 32 кубинских товарища, которые были с нами, оказались среди 83 погибших, и мы оказали помощь более чем 112 раненым", - приводит слова Падрино интернет-портал Primicia.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.