Политик из Франции рассказал о переброске военных на Украину в 2022 году

Их отправили туда под видом инструкторов и волонтеров, заявил вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Франция еще в начале СВО перебросила на Украину военнослужащих под прикрытием инструкторов и волонтеров. Об этом в интервью ТАСС сообщил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин, комментируя заявления французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных.

"Прежде всего все серьезные аналитики, к сожалению, знают, что французские военные уже присутствуют на Украине. Это не сенсация. Практически в самом начале конфликта под видом инструкторов, волонтеров Франция перебросила некоторое количество военных", - сказал Сорлин.

По его словам, Париж отступил от своей исторической роли миротворца. "Заявления Макрона [о возможной отправке войск на Украину] вызывают обеспокоенность, поскольку подливают масла в огонь и ведут к эскалации. Исторически Франция играла роль миротворца и должна выполнять ту же роль - найти баланс, стремиться снизить напряженность, организовав, например, масштабную мирную конференцию в Версале. Но вместо этого Макрон лишь усугубляет ситуацию", - сказал политик.

Ранее Макрон не исключил возможность отправки нескольких тысяч французских военных на Украину после завершения конфликта.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что обеспечение гарантий безопасности Украине путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января.