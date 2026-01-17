WSJ: Трамп чувствует себя воодушевленным после операции в Венесуэле

По данным газеты, агрессивная политика президента США привела к падению его рейтинга, из-за чего республиканцы опасаются перехода к Демпартии контроля над Палатой представителей на промежуточных выборах

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп "воодушевлен" успешной военной операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и не отступит от агрессивной внешней политики, которую ведет с начала 2026 года, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на советников американского лидера.

По их информации, Трамп неоднократно рассказывал подробности рейда по захвату Мадуро, называя элитный отряд "Дельта", ответственный за операцию в Каракасе, "крутыми парнями". Трамп убежден, что противники боятся и уважают США, уверен, что законодатели от Республиканской партии не воспрепятствуют потенциальным военным операциям в будущем, утверждают источники WSJ.

Газета отмечает, что агрессивная политика администрации президента США негативно сказалась на рейтинге Трампа. Республиканцы опасаются, что демократы смогу вернуть контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре - это даст им право на проведение расследований в связи с действиями американского лидера.