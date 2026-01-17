Лидер АдГ Хрупалла призвал признать реальность на Украине

Сопредседатель партии отметил успехи российской армии

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла обратил внимание на успехи российской армии и призвал Запад признать реальность на Украине.

"Мы наблюдаем за новыми территориальными успехами российской армии. Тут нужно, наконец, признать реальность", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Хрупалла отметил необходимость достижения компромисса для урегулирования конфликта на Украине. "Компромисс может быть для Украины болезненным, но больше не будут гибнуть люди", - сказал он. "Альтернативой было бы дальнейшее распространение войны и эскалация во всей Европе", - считает немецкий политик.

По мнению Хрупаллы, Германия и Великобритания "не готовы способствовать разрядке напряженности и подпитывают конфликт новыми поставками вооружений и деньгами". Лидер АдГ также подчеркнул, что, пока продолжается конфликт, его партия не будет выступать с инициативой о введении в Германии воинской обязанности.