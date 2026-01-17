Йовери Мусевени вновь стал президентом Уганды

Политика переизбрали на седьмой срок

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 17 января. /ТАСС/. Действующий президент Уганды Йовери Мусевени переизбран на седьмой срок. Об этом объявил председатель избирательной комиссии страны Саймон Бьябакама. Трансляцию его выступления вел канал UBC.

Мусевени получил 71,65% голосов избирателей, а его основной оппонент Боби Вайн (настоящее имя - Роберт Кьягуланьи Ссентаму) - 24,72%, проинформировал Бьябакама, объявляя результаты голосования, состоявшегося 15 января.

В целом голосование прошло в спокойной обстановке. В то же время газета Daily Nation утверждает, что как минимум 12 человек погибли и десятки получили ранения во время протестов, которые прошли в центральных районах страны. Со своей стороны издание New Vision отметило, что во время выборов было задержано 505 человек за такие нарушения, как подкуп избирателей, вброс бюллетеней, атаки на полицейские участки и сотрудников служб безопасности.

В пятницу партия Вайна "Платформа национального единства" заявила, что военные насильно вывели из дома лидера оппозиции и увезли его на вертолете в неизвестном направлении. Позднее Вайн в X подтвердил проведение рейда военными и полицией, однако опроверг информацию о задержании.

"Хочу подтвердить, что мне удалось от них сбежать, - написал он. - В настоящее время я не дома, но моя жена и другие члены семьи остаются под домашним арестом". Вайн также отверг результаты выборов и осудил убийства мирных жителей.

81-летний Мусевени, находящийся у власти с 1986 года, баллотировался на новый пятилетний срок от правящей партии "Движение национального сопротивления". Он называл своими достижениями экономический рост, создание новой инфраструктуры и стабильность и обещал сосредоточиться на повышении благосостояния, образовании, здравоохранении и борьбе с коррупцией.

Ранее МИД РФ приветствовал успешное проведение президентских и парламентских выборов в Уганде и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-угандийских отношений. Наблюдатели от международного и африканского сообщества, в том числе России, отметили организованный, спокойный характер процесса голосования и отсутствие серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления населения страны, обратили внимание в ведомстве.