Трамп назвал отправку сил европейских стран в Гренландию "очень опасной игрой"

Президент США отметил, что "страны, которые играют в эту очень опасную игру, создали уровень риска, который не является приемлемым"

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что европейские страны, которые направили свои силы в Гренландию, начали "очень опасную игру". Об этом он заявил в Truth Social.

"В дополнение ко всему Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестной целью, - отметил Трамп, имея в виду отправку военных из упомянутых стран. - Это очень опасная ситуация с точки зрения безопасности и выживания планеты". По словам Трампа, "страны, которые играют в эту очень опасную игру, создали уровень риска, который не является приемлемым". "Потому для защиты глобального мира и безопасности необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов", - добавил он.