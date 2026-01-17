Трамп объяснил свои претензии на Гренландию тем, что США субсидировали страны ЕС

Пришло время, чтобы Дания отплатила - на кону мир во всем мире, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обосновал свои претензии на присоединение Гренландии к США тем, что Вашингтон, по его словам, в течение многих лет субсидировал страны Евросоюза.

"Мы в течение многих лет субсидировали Данию, все страны Евросоюза и другие государства, поскольку не взимали с них пошлины или оплату в какой-либо иной форме, - написал он в Truth Social. - Теперь, спустя столетия, пришло время, чтобы Дания отплатила - на кону мир во всем мире!"

"Китай и Россия хотят заполучить Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать, - утверждал президент США. - У них обеспечивают оборону две собачьих упряжки, и еще одну недавно добавили. Лишь США под руководством президента <...> Трампа может играть в эту игру, и очень успешно". "Никто не сможет прикоснуться к этой священной земле, особенно в свете того, что на кону национальная безопасность США и всего мира", - заверил глава вашингтонской администрации.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.