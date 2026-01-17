Эксперт Ливен: Европа не сможет дать США отпор по Гренландии

Это невозможно, пока европейцы продолжают проводить в отношении России враждебную стратегию, сообщил директор программы евразийских исследований в вашингтонском Институте ответственного государственного управления имени Куинси

ВАШИНГТОН, 18 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Европа не сможет дать никакого серьезного отпора американским замыслам присоединения Гренландии, пока проводит враждебную стратегию в отношении России. Такое мнение высказал ТАСС директор программы евразийских исследований в вашингтонском Институте ответственного государственного управления имени Куинси Анатоль Ливен, комментируя новые заявления американского президента Дональда Трампа, касающиеся Гренландии.

"Никакое серьезное сопротивление европейцев невозможно, пока они продолжают проводить в отношении России враждебную стратегию, которая в крайней степени зависит от поддержки Соединенных Штатов", - сказал политолог, отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать, что Брюссель в нынешнем случае даст какой-то значимый отпор Вашингтону.

Он также сравнил субботние высказывания Трампа с изобиловавшей ложью дипломатической нотой милитаристской Японии, переданной США в декабре 1941 года. "Мой ответ на запись Трампа [в социальной сети Truth Social] был бы очень схож с ответом госсекретаря США Корделла Халла на японскую дипломатическую ноту, оправдывающую атаку на Перл-Харбор: "За все 50 лет своей госслужбы я никогда не видел документа, который бы столь изобиловал бесчестной фальшью и искажениями - до такой колоссальной степени, что я не представлял до сегодняшнего дня, чтобы какое-либо правительства на нашей планете могло их произнести", - отметил эксперт.

Как объявил 17 января глава Белого дома через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Наконец, Трамп выразил мнение, что США "многие годы" субсидировали "Данию и все [другие] страны Европейского союза".

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.