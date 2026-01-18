Премьера Пакистана пригласили войти в "Совет мира" по Газе

Исламабад продолжит участвовать в международных усилиях по обеспечению мира и безопасности в анклаве, указали в МИД исламской республики

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф получил от президента США Дональда Трампа предложение войти в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Об этом сообщил МИД исламской республики.

Читайте также Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

"Пакистан продолжит участвовать в международных усилиях по обеспечению мира и безопасности в Газе, ведущих к долгосрочному урегулированию палестинской проблемы в соответствии с резолюциями ООН", - указывается в заявлении ведомства.

На этой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Вторая фаза сделки предполагает вывод Израилем своих подразделений из палестинского анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению Газой, включая "Совет мира".