МИД Дании усомнился, что "неординарный" Трамп выражает мнение всех американцев

Глава ведомства Ларс Лёкке Расмуссен также заявил, что его страна продолжит диалог с Вашингтоном для поиска решения проблем безопасности, связанных с США, в рамках которых Гренландия остается частью королевства

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп неординарен, но США - больше, чем глава Белого дома. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Осло.

Отвечая на вопрос, "когда другая сторона играет по другим правилам, какие инструменты у нас есть", норвежский политик сказал, что "фундаментальные принципы подвергаются сомнению", а глава МИД Дании добавил: "Мы должны сделать все возможное, чтобы реализовать эти принципы. Американский президент неординарен, если выразиться дипломатично, но Соединенные Штаты - это больше, чем просто президент".

Расмуссен признал, что ситуация "не улучшилась" после того, как в субботу Трамп ввел пошлины для стран, направивших военных войска в Гренландию. "Тревожно, что мы получаем такое послание от президента, которое поступает на фоне того, что ряд европейских союзников взяли на себя задачу, которую, по мнению президента, мы игнорировали. Именно это делает ситуацию сложной и парадоксальной", - отметил датский министр. Он также заявил, что Дания продолжит диалог с американцами для поиска решения проблем безопасности, связанных с США, в рамках которых Гренландия остается частью королевства.

Из Осло глава датского МИД направится в Лондон, где в понедельник встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В четверг он поедет в Стокгольм на переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. На обеих встречах в центре внимания будет ситуация в Арктике.

Как объявил ранее президент США через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

14 января, правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. О намерении послать своих военных на остров заявили Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Британия, Финляндия и Нидерланды.