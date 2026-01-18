Мерц: угрозы США подрывают трансатлантические отношения

Они также "таят в себе риск эскалации", заявил канцлер ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против нескольких стран, включая Германию, несут в себе риск эскалации ситуации и подрывают трансатлантические отношения. Об этом написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в X.

"Мы решительно и единым фронтом поддерживаем Данию и население Гренландии. Как член НАТО мы привержены укреплению безопасности в Арктике. Угрозы пошлинами подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации", - отметил глава правительства.

Мерц практически повторил часть совместного заявления Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, которое было опубликовано в воскресенье. В нем соответствующие страны выразили солидарность с Данией и народом Гренландии и высказались за диалог, но на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном.