Родригес: Венесуэла планирует укреплять нефтегазовую промышленность

Уполномоченный президент республики подтвердила намерение дальнейшего развития отрасли

КАРАКАС, 19 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила планы дальнейшего развития нефтегазовой промышленности и вновь призвала к единству нации.

"С учетом интересов общества мы будем укреплять нефтегазовую промышленность, ответственно распоряжаясь и экономя валютные резервы", - указала Родригес 18 января на своей странице в Telegram-канале. Она отметила необходимость "активного стимулирования национального производства" и рационального использования импорта для экономического роста страны.

"Этот этап требует от нас единства и величия как нации", - подчеркнула Родригес. Она отметила, что Венесуэла располагает необходимыми ресурсами для обеспечения благополучия народа.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД боливарианской республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.