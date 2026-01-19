WP: Пентагон готов направить 1,5 тыс. солдат в Миннесоту из-за беспорядков

По информации газеты, войска двух пехотных батальонов и воздушно-десантной дивизии ВС США перевели в режим боевой готовности

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Военное министерство США выразило готовность направить 1,5 тыс. солдат в штат Миннесота. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их информации, Пентагон отдал приказ перевести войска двух пехотных батальонов и воздушно-десантной дивизии ВС США в режим боевой готовности на случай обострения ситуации с беспорядками в Миннесоте.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что оснований привлекать Вооруженные силы к поддержанию правопорядка в стране в связи с акциями протеста против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) нет.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) 7 января во время операции по поиску нелегальных иммигрантов сотрудники ICE потребовали от протестовавшей против их действий женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из сотрудников службы открыл огонь по водителю из табельного оружия. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты Тим Уолц пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. В городе начались масштабные акции протеста.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил Трамп. В Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников ICE. Трамп пригрозил 15 января использовать Закон о подавлении восстаний, если власти Миннесоты не пресекут нападения на сотрудников ICE.